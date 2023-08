Das Katzenhaus der Köthener Tierhilfe in Pfaffendorf ist derzeit voll belegt. Allein 26 junge Samtpfoten sollen vermittelt werden.

Katzenhaus in Pfaffendorf

Pfaffendorf/MZ - 18 junge Katzen. Und in einer Woche kommen noch einmal acht dazu, darunter sieben Rassekatzen. Das Katzenhaus der Köthener Tierhilfe in Pfaffendorf ist derzeit voll belegt. Ein Ende ist nicht in Sicht. Denn die nächsten stehen bereits auf der Warteliste.