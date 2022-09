Köthener Stehaufmännchen Raymond Schulz hilft im Ahrtal und über die Ländergrenzen hinaus

Der oberste Sanitäter wird an diesem Dienstag 60 und blickt durchaus zufrieden auf sein Leben zurück.

Köthen/MZ - Tatsächlich scheint es, dass sich Raymond Schulz freut, 60 zu werden. „Viele schaffen das gar nicht“, weiß er. Das erklärt eine gewisse Euphorie im Vorfeld seines Ehrentages, den er an diesem 27. September feiert. Außerdem hätten sich schon etliche Gratulanten angekündigt. Es dürfte für den Chef der Sanitätsschule ein ereignisreicher und freudiger Tag werden, den der Jubilar nicht zurückgezogen feiern will. Er will Menschen um sich haben. Menschen, die ihn ein Stück seines Weges begleitet haben.