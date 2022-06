Köthener Ornithologen bedauern: Ein beliebter Singvogel macht sich in der Region immer rarer

Mitglieder des Ornithologischen Vereins J. F. Naumann prüfen traditionell die Nistkästen am Neolithteich. Dabei vermissen sie immer mehr einen alten Bekannten.

Der Vereinsvorsitzende der Köthener Ornithologen, Andreas Rößler, kontrolliert einen Nistkasten in der Nähe des Neolithteiches.

Köthen/MZ - In jedem Jahr um die gleiche Zeit ziehen die Mitglieder des Ornithologischen Vereins J. F. Naumann Cöthen (OVC) durch die Wälder und Naturschutzgebiete und säubern die dortigen Nistkästen. Das war auch in diesem Jahr so, wenngleich OVC-Vorsitzender Andreas Rößler nur ein „Häuflein von fünf Aufrechten“ um sich scharte, um den noch bestehenden Corona-Bestimmungen gerecht zu werden.