Köthener Musikmeile lockt zahlreiche Besucher an - die wollen aber keinen Eintritt zahlen

Der Köthener Marktplatz ist wieder zur musikalischen Bühne geworden. Bei der „Kleinen Musikmeile“ schreckte der verlangte Eintritt aber viele ab - am Samstag reagierte der Veranstalter.

Köthener Musikmeile lockte zahlreiche Besucher an - hinter die Absperrung.

Köthen/MZ - Zwei Tage lang verwandelte sich der Köthener Marktplatz zu einer großen Bühne. Am Wochenende fand hier die Köthener Musikmeile statt. Bands wie etwa „Eschengrund“ heizten dem Publikum ordentlich ein.

Offenbar schreckte der Eintrittspreis einige Besucher am Freitag aber ab, so dass sich viele vor der Absperrung versammelten und so der Musik lauschten.

Ab Samstag wurde die Absperrung zur Musikmeile Köthen abgebaut und der Eintritt frei. (Foto: Patrick Lange)

Als Reaktion darauf entschied sich der Veranstalter am Samstag keinen Eintritt mehr zu verlangen.