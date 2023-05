Dessau/Köthen/MZ - Siebeneinhalb Jahre Haft wegen Kindesmissbrauchs lautet das Urteil gegen einen Mann aus Köthen. Das Landgericht Dessau verhängte diese hohe Gefängnisstrafe am Mittwoch und sah alle Vorwürfe der Anklage als erwiesen an.

16.000 einschlägige Fotos

Der 54-jährige Angeklagte hatte drei Mädchen missbraucht, in erster Linie seine Nichte, die zur Tatzeit vier bis sechs Jahre alt war. Er hatte das Mädchen immer wieder dazu gedrängt, sich in aufreizenden Posen zu präsentieren, und es auch mehrfach missbraucht. Für die Taten gibt es objektive Beweise, nämlich Fotos, die der Mann selbst gemacht hat. Außerdem sammelte er kinderpornografische Darstellungen. Auf seinem Computer fanden die Ermittlungsbeamten mehr als 16.000 einschlägige Bilder.

Der Prozess dauerte nur drei Tage, weil der Angeklagte nach anfänglichem Zögern und Ausflüchten die Vorwürfe schließlich doch einräumte. So blieb den Opfern eine Aussage vor Gericht erspart, und auch das Bildmaterial musste im Prozess nicht erneut ausgewertet werden.

Missbraucht hatte er seine Nichte in der eigenen Wohnung. Dort hatte sich das Mädchen manchmal stundenweise, manchmal über mehrere Tage, dann auch mit Übernachtungen aufgehalten - „trotz meiner Bedenken“, wie die Mutter als Zeugin aussagte. Ihr Schwager habe ein auffälliges Interesse an der Tochter gezeigt, als diese vier Jahre alt geworden war. Die Tochter habe aber nie etwas zu Hause im Beisein der Mutter erzählt.

Auf die Spur gekommen waren die Ermittler dem Täter, als er in einem Kleingarten ein anderes Mädchen in aufreizender Pose fotografierte. Einer Frau war das zunächst merkwürdig vorgekommen, sie hatte sich schließlich an die Polizei gewandt, um sich beraten zu lassen, aber die Indizien erschienen alarmierend genug, um Ermittlungen einzuleiten.

Die Einlassung des Angeklagten ließ nicht erkennen, dass er sich der Schwere seiner Schuld bewusst war. Er habe das Mädchen zu nichts gedrängt, beteuerte er. Am ersten Verhandlungstag hatte er sogar behauptet: „Niemand ist zu Schaden gekommen.“ Und deshalb habe keines der Mädchen Angst haben müssen, denn „es ist ja nichts gewesen“. Auch in seinem letzten Wort vor der Urteilsverkündung war kein grundsätzlicher Sinneswandel beim Angeklagten zu erkennen. Vielmehr beklagte er sich darüber, dass seine Nichte ihm einen Euro gestohlen habe.

Die Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von neun Jahren unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Besitzes kinderpornografischer Bilder gefordert. „Eine echte Reue ist bei ihm nicht erkennbar“, sagte sie. Der Anwalt der Nebenklägerin schloss sich dem an und kündigte an, Schmerzensgeld vom Angeklagten einfordern zu wollen.

Verteidiger will sechs Jahre

Von Seiten der Verteidigung wurden sechs Jahre als ausreichend angesehen. Der Anwalt sah zwar die Tat als erwiesen an, nicht aber den Zusammenhang zwischen der Tat und dem seit einigen Monaten sehr auffälligen Verhalten des Mädchens.

Die Richterin sagte in ihrer Urteilsbegründung, dass der Angeklagte ihrer Meinung nach nicht richtig verstanden habe, was er den Mädchen angetan habe. Sie wies darauf hin, dass Kinder eben nicht in der Lage seien, stets selbstbestimmt zu entscheiden.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.