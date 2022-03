Köthener Helfer haben erste Spenden an der Grenze zur Ukraine übergeben

Köthen/MZ/SGR - Mitgenommen, aber zufrieden ist Raymond Schulz von seinem Hilfseinsatz nach Köthen zurückgekehrt. Mitgenommen, weil das Leid der ukrainischen Menschen auch an einem erfahrenen Katastrophenhelfer wie ihm nicht spurlos vorbeigeht.

Zufrieden, weil er mit elf weiteren Helfern erste Spenden an die ukrainische Grenze bei Przemyśl in Polen bringen konnte. Unter ihnen war Frank Wyszkowski aus Bernburg, der vor einigen Tagen eine Familie vom Grenzübergang abgeholt hat. Nun brachten die Helfer vor allem Lebensmittel vorbei. „Man spürt die Angst der Menschen vor diesem schlimmen Krieg“, sagt Raymond Schulz.

70 Kilometer entfernt seien Bomben explodiert. Hand in Hand mit weiteren Helfern, mit Unternehmen und Vereinen trägt der Köthener in den kommenden Tagen weitere Spenden zusammen und begleitet auch Hilfstransporte. Spenden können in seiner Sanitätsschule in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße 14a in Köthen abgegeben werden.