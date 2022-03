Köthener hat sein Auto am Freitag geparkt - am Montag war es verschwunden

Köthen/MZ - Die Polizei fahndet derzeit nach einem schwarzen Pkw Renault älteren Typs. Der Eigentümer hatte das Fahrzeug am Freitag, 4. März, gegen 19 Uhr auf einem Parkplatz in der Dr.-Krause-Straße in Köthen abgestellt.

Als er am Montag, 7. März, den Abstellort gegen 12 Uhr wieder aufsuchte, musste er feststellen, dass der Renault gestohlen worden war. Der Pkw hat einen Wert von etwa 6.000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld.