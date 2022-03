Köthener erledigt Wochenendeinkauf mit Promille im Blut

Köthen - Hat er bereits vorher getrunken oder gleich einmal genippt, nachdem er eingekauft hatte. Es bleibt sein Geheimnis. Jedenfalls endete der Wochenendeinklauf für einen 55-jährigen Pkw-Fahrer am Freitag garantiert nicht so, wie er sich das vorgstellt hatte. - Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilte, befuhr der 55-Jährige mit seinem Pkw VW am Freitag gegen 18.10 Uhr den Parkplatz eines Supermarktes in der Edderitzer Straße in Köthen. Als ein 54 Jahre alter Mann ebenfalls mit einem Pkw VW rückwärts aus seiner Parklücke fuhr, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Vielleicht war ja auch der 54-Jährige der Verursacher des Unfalls. Aber bei der Aufnahme des Unfalls stellten die Polizeibeamten bei dem 55-Jährigen Alkoholgeruch fest. Das folgende Prozedere in einem solchen Fall ist bekannt: Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,81 Promille. Entsprechend wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Verfahren gemäß §315c StGB eingeleitet. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro.