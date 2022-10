Köthener Bauausschuss überstimmt Ortschaftsrat von Baasdorf

Der Bornteich in Baasdorf ist undicht und kann die Mindestmenge an Löschwasser nicht mehr halten. Trotzdem bekommt er „nur“ eine naturnahe Dichtung.

Köthen/MZ - In jedem Jahr, vor allem im Sommer, wenn die Niederschlagsmengen kaum der Rede wert sind, geraten die Löschteiche in den Ortschaften in die Diskussion. Nicht anders ist es mit dem Baasdorfer Bornteich. Er war am Donnerstagabend Thema im Bau-, Sanierungs- und Umweltausschuss des Stadtrates.