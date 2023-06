Das Freizeit- und Spaßbad in Köthen schließt auch in diesem Jahr in den Sommerferien seine Pforten. Die turnusmäßige Wartung kann nur durchgeführt werden, wenn kein Publikumsverkehr herrscht.

Köthen/MZ - Der Beginn der Sommerferien fällt auch in diesem Jahr fast genau wieder mit dem Beginn der Wartungsarbeiten in der Köthener Badewelt zusammen. Das Freizeitbad am Ratswall schließt am Samstag, dem 8. Juli, für voraussichtlich vier Wochen, wie aus einer Pressemitteilung der Midewa hervorgeht. Es stehen die turnusmäßigen Wartungsarbeiten an, die nur erledigt werden können, wenn kein Publikumsverkehr herrscht.