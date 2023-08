In den turnusmäßigen Wartungswochen, die vor allem wegen des Schulschwimmens auf die Ferien gelegt wurden, sind in der Badewelt die die Wasseraufbereitungs- und die Heizungsanlage gewartet worden.

Die Wartungswochen in der Köthener Badewelt sind vorbei.

Köthen/MZ - Nachdem die Wartungsarbeiten in der Köthener Badewelt abgeschlossen sind, öffnet die Sport- und Freizeitanlage am Ratswall am Samstag, 5. August, wieder.