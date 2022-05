Köthen zahlt künftig 200 Euro Bonus für Studierende - wenn sie den Hauptwohnsitz ändern

Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat Köthen für die Einführung eines neuen Anreizprogramms gestimmt. Erstmals fand die Sitzung des obersten politischen Gremiums der Bachstadt in der Mensa der Hochschule Anhalt statt.

Köthen/MZ - Mit einem neuen Bonusprogramm möchte die Stadt Köthen einen Anreiz für Studierende an der Hochschule Anhalt schaffen, ihren Hauptwohnsitz in die Bachstadt zu verlegen. Einer entsprechenden Beschlussvorlage hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung mit nur einer Enthaltung bei 28 Ja-Stimmen zugestimmt.