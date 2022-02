Köthen: Über eine Million Euro für Schlosspark und die Brücke der Villa Wittig

Köthen/MZ - Im laufenden Jahr möchte die Stadt Köthen noch vorhandene Mittel aus einem Förderprogramm für den städtebaulichen Denkmalschutz investieren.

Laut Verwaltung stehen dazu aus dem Vorjahr noch 1.160.094,96 Euro zur Verfügung. Allerdings hätten der Bund und das Land Sachsen-Anhalt die Städteförderung dahingehend neu strukturiert, dass Anträge in dem betreffenden Programm seit 2020 nicht mehr gestellt werden können. So lägen der Stadt für 2022 keine Bewilligungen vor.

Förderung beschränkt sich auf Projekte, die bereits im Vorjahr gestartet wurden

Insofern beschränkt sich die Liste der Vorhaben, die nun finanziert werden sollen, auf die Fortführung von Projekten aus dem Vorjahr. Einen Wirtschaftsplan, der die verfügbaren Mittel verteilt, beschlossen die Mitglieder des städtischen Ausschusses für Bau, Sanierung und Umwelt bei ihrer jüngsten Sitzung.

Mit einem Gesamtvolumen von 432.000 Euro bilden private Maßnahmen im Wirtschaftsplan den größten Posten. Weitere 412.000 Euro sollen in Erneuerung der Gehwege um den Schlosspark fließen. Diese werde „analog des Gehweges in der Springstraße“ erfolgen, heißt es aus der Stadtverwaltung.

Mit 244.433,99 Euro bildet die Brücke der Wittigschen Villa den drittgrößten Kostenfaktor. Das Ausschreibungsverfahren zu deren Sanierung sei bereits eingeleitet, informiert das Baudezernat.

Wirtschaftsplan für Köthen beinhalte auch Trägerhonorare und Verwahrungsentgelte

Weitere 67.560,97 Euro werden laut dem Wirtschaftsplan für Trägerhonorare fällig. 4.000 Euro würden zudem für Verwahrungsentgelte bei Banken vorgehalten.

Das Förderprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“, aus dem die verbleibenden Mittel stammen, wurde im Jahr 1991 eingeführt. Ziel des Programms des Programms war es, zur Entwicklung historischer Stadtkerne und -quartiere beizutragen.

Seit 1991 erhielten rund 700 Maßnahmen Fördermittel aus dem Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“

Anfangs war das Programm auf ostdeutsche Städte beschränkt. Ab 2009 konnten auch westdeutsche Städte von der Förderung profitieren. Bis zur Einstellung des Programms im Jahr 2019 seien in Ostdeutschland insgesamt 361 Maßnahmen in 257 Städten gefördert worden, informiert das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. In Westdeutschland hätten zwischen 2009 und 2019 343 Maßnahmen in 322 Städten Gelder aus dem Programm erhalten.