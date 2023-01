Köthen sowie weitere sechs Städte und Gemeinden suchen neue Rathauschefs

Köthen/MZ - Ein heißer Monat März und ein wahrscheinlich noch viel spannenderer Herbst liegen vor den Bürgern in Anhalt-Bitterfeld. Gleich sechs Städte und Gemeinden suchen im Jahr 2023 eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister (siehe „Wo die Neuwahlen stattfinden“). Die Kreisstadt Köthen macht am 19. März den Auftakt, die Gemeinde Osternienburger Land und die Stadt Südliches Anhalt ziehen im Herbst nach. Auch in drei Kommunen des Altkreises Bitterfeld wird ein neuer Hauptverwaltungsbeamter gesucht. Es ist Superwahljahr im Kreis. Und jede Stadt oder Gemeinde kann ihren Termin selbst bestimmen, weil in 2023 keine übergeordnete Wahl ansteht. Das macht die Suche nicht leichter. In Köthen hat der Stadtrat darauf geachtet, dass er mit dem Termin einer möglichen Stichwahl nicht zu nah an die Sommerferien gerät. Das Osternienburger Land strebt laut Bürgermeister Stefan Hemmerling einen Termin im September an, um Ferien- und Urlaubszeiten zu umgehen.

