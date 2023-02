Dich gedrängt standen die Zuschauer beim Rosenmontagszug in Köthen.

Köthen/MZ - Nach zwei Jahren Pause wegen der Corona-Pandemie haben die Einwohner von Köthen und ihre Gäste genau auf diesen Augenblick am gewartet: Unter dem Motto „Kukakö im Zirkuszelt - Manege frei: ’ne bunte Welt“, setzte sich am Montag um 11.11 Uhr der traditionelle Rosenmontagszug der größten Köthener Karnevalsgesellschaft in Bewegung.

Der KuKaKö hatte nach Köthen geladen. (Foto: Ute Nicklisch)

Vom Bahnhof quer durch die Stadt, vorbei an Bärplatz und Friedenspark schlängelte sich der Zug mit Teilnehmern von 22 Vereinen und zahlreichen anderen Institutionen sowie insgesamt 74 Wagen in Richtung Marktplatz, wo ein buntes Programm der teilnehmenden Karnevalsvereine aus nah und fern den Tag abrundete.

Der Marktplatz war gut gefüllt. (Foto: Ute Nicklisch)

„Ich bin zufrieden mit der Resonanz auf den Straßen. Gefühlt waren es wieder so viele Menschen wie beim letzten Zug vor der Pandemie“, sagte Ronald-Mormann, der Senatspräsident des organisierenden Kukakö, der als am weitesten angereiste Gäste sogar das Lausitzer Prinzenpaar in seinem Zug begrüßen durfte.

Beim Umzug waren viele bunte Kostüme zu sehen. (Foto: Ute Nicklisch)

Auffällig war, dass zahlreiche Karnevalsvereine aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld sowie den Nachbarkreisen im Zug mitliefen. Aber auch Sport- und Kulturvereine, die Köthener Lebenshilfe und Streetworkerin Nadine Anhalt waren mit von der Partie. Mit sechs Wagen stellte die Hochschule Anhalt ein großes Kontingent.