Köthen feiert zum Tag der Deutschen Einheit eine Neuauflage des Vereinsfestes

Am 3. Oktober steigt auf dem Marktplatz eine Neuauflage des Vereinsfestes. Zudem beteiligt sich die Bachstadt am deutschlandweiten Singen.

Köthen/MZ - Vielen sind die bunten Bilder auf dem Köthener Marktplatz am Tag der Einheit vor zwei Jahren noch in Erinnerung. Die Magdeburger Halbkugeln waren da aufgebaut. Kinder zauberten riesige Seifenblasen oder zeigten ihr Talent beim Hockey. In aufwendigen Kostümen präsentierte sich der Stammtisch für Rollenspiele aus Köthen. Nach einer abgespeckten Variante wegen der Corona-Beschränkungen im Vorjahr soll es das Einheitsfest 2022 wieder geben.