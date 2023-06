Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Köthen/MZ - Das Integrierte Stadtentwicklungskonzept (Insek) – so manches Mitglied des Stadtrates in Köthen kann diesen Begriff wahrscheinlich schon lange nicht mehr hören. Das Papier – das letzte stammt aus dem Jahr 2010 – wurde in den verschiedensten Gremien diskutiert. Viele Details des etliche Seiten umfassenden Wälzers sind angefasst und besprochen worden, Experten durften ihre Meinungen dazu abgeben. Nur eins ist nicht passiert. Das wer weiß bereits im wievielten Entwurf vorliegende Insek 2035 wurde nicht beschlossen.