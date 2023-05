CDU kritisiert designierte Oberbürgermeisterin Köthen Energie plant den Aufbau von E-Ladesäulen in Köthen - Welche Bedingung gestellt wird

Das Unternehmen Köthen Energie will in der gleichnamigen Stadt Ladesäulen installieren. Wo diese geplant sind. Was das Unternehmen von der Stadt fordert. Worum sich die Diskussion drehte.