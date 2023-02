Die Stadt Köthen hat die Einwohner dazu aufgerufen, die beiden Köthener Hockey-Weltmeister, Martin Zwicker und Hannes Müller, am Donnerstag, 18.30 Uhr, gebührend am Köthener Bahnhof zu empfangen.

Köthen empfängt seine beiden Hockey-Weltmeister - Großer Bahnhof am Bahnhof geplant

Nach Triumph in Indien

Deutschland feiert den WM-Titel. Die beiden Köthener Spieler werden am Donnerstag empfangen.

Köthen/MZ - Die Stadt Köthen hat die Einwohner dazu aufgerufen, die beiden Köthener Hockey-Weltmeister, Martin Zwicker und Hannes Müller, am Donnerstag, 18.30 Uhr, gebührend am Köthener Bahnhof zu empfangen. Eine Delegation des Cöthener Hockeyclubs 02 und Oberbürgermeister Bernd Hauschild werden die beiden Spieler in der Bahnhofshalle willkommen heißen.