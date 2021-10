„Köthen bekennt Farbe“: Bachstadt will auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam machen

Köthen/MZ - Ab dem 25. November wird es orange in der Stadt Köthen. Gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst beteiligt sich die Stadt an der bundesweiten Aktion gegen Gewalt an Frauen. Um ein klares Zeichen gegen Gewalt und Diskriminierung zu setzen, soll an dem Tag alles in Orange leuchten. So werden etwa das Rathaus, die Jakobskirche und auch das Köthener Veranstaltungszentrum in dieser Farbe angestrahlt.

„Orange ist eine positive Farbe. Es soll für einen positiven Blick in die Zukunft für die Frauen stehen“, erklärt Kristin Laurich, Örtliche Teilhabemanagerin der Stadt Köthen und eine der Organisatorinnen der Aktion. Auch das Hilfetelefon gegen Gewalt gegen Frauen (08000/11601) ist in Orange hinterlegt.

Hintergrund des Gedenktages ist die traurige Geschichte der drei Schwestern Mirabal. Die drei Frauen hatten sich in der Dominikanischen Republik gegen die Diktatur unter Rafael Trujillo zur Wehr gesetzt. Nach monatelanger Folter wurden sie am 25. November 1960 getötet. Seit 1981 wird am Todestag jener Frauen weltweit auf Gewalt gegen Frauen und Ungerechtigkeiten aufmerksam gemacht. Menschenrechtsorganisationen wie „Terre des Femmes“ organisieren seit 1981 am 25. November Veranstaltungen, bei denen die Einhaltung der Menschenrechte gegenüber Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt gerückt wird. Dabei geht es um Themen wie Zwangsprostitution, sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Genitalverstümmelung, häusliche Gewalt und Zwangsheirat.

Die bundesweite Aktion beginnt am 25. November und endet am 10. Dezember, dem Tag der Menschenrechte. In Deutschland hat jede vierte Frau mindestens einmal in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. In etwa der Hälfte der Fälle findet Gewalt in der eigenen Beziehung statt. „Frauen sind stärker von Gewalt betroffen als Männer. Psychischer Druck, Mobbing, sexuelle Gewalt - wir wollen darauf aufmerksam machen, die Bevölkerung soll hinschauen“, sagt Laurich.

Nicht nur in Köthen, sondern weltweit erstrahlen bekannte Wahrzeichen in Orange - der Big Ben in London, die Oper in Sydney oder etwa die Allianzarena in München. Mit der Aktion wolle man vor allem den Betroffenen auch die Hilfsmöglichkeiten aufzeigen. „Es gibt das bundesweite Hilfetelefon, welches rund um die Uhr erreichbar ist. Köthen hat zudem auch ein Frauenhaus, wo Betroffene direkt vor Ort Hilfe finden“, berichtet die Mitorganisatorin. Nicht nur in Farbe setzt man ein Zeichen.

Im vergangenen Jahr wurden etwa 177 Kerzen für durch Gewalt getötete Frauen angezündet. „Wir wissen, die Dunkelziffer ist um eine Vielzahl höher“, sagt Laurich. Ob es diese Aktion in diesem Jahr auch wieder geben wird, steht bislang noch nicht fest. Auch die Köthener sind dazu aufgerufen, sich an dieser Aktion zu beteiligen. „Jeder kann selbst Farbe bekennen. Man kann etwa einen orangenfarbenen Pullover an dem Tag tragen“, so Laurich. In diesem Zusammenhang ist auch wieder eine Fotoaktion geplant.

Interessierte Bürger und Bürgerinnen können sich an der Aktion beteiligen und beispielsweise mit einem orangefarbenen Kleidungsstück oder Gegenstand posieren. Die Fotos, auf denen die Farbe orange eine prominente Rolle spielt, können Interessierte an presse@koethen-stadt.de senden. Die Bilder werden dann im Aktionszeitraum auf den Social-Media-Kanälen der Stadt in Verbindung mit Informationen zum Thema gepostet.