Kooperation mit Wimex: Warum Fünftklässler Bäume und Sträucher in Reppichau pflanzen

Freie Schule und Wimex kooperieren in der Umweltbildung. Was Schüler, Lehrer und der Landwirt Johannes Feuerborn dazu sagen.

Maxdorf/Reppichau/MZ - So viel Publikum hat Udo Rühseler selten, wenn er mit dem Raupentraktor seine Bahnen zieht auf dem Acker: 42 Schüler der Klassen 5a und 5b der Freien Schule Anhalt in Köthen schauten dem Mitarbeiter der Wimex-Gruppe am Freitag bei Maxdorf zu.