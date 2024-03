Für das Projekt „Sing Bach!“ der 30. Köthener Bachfesttage werden noch Teilnehmer gesucht. Es richtet sich an Grundschulen. Das Konzert findet am 30. August in der Jakobskirche statt.

Köthen/MZ/sgr. - Für einen Programmpunkt der Köthener Bachfesttage werden noch Mitwirkende gesucht. Die Dirigentin und Gesangspädagogin Friedhilde Trüün wird mit Grundschulklassen ein Konzert vorbereiten. „Sing Bach!“ heißt das Projekt. Sie setzte es in vielen anderen Städten bereits erfolgreich um. „Mit ,SingBach’ wird den Schulkindern ein altersgerechter und aktiver Zugang zur klassischen Musik ermöglicht und das Chorsingen als Gemeinschaftserlebnis spürbar gemacht“, schreibt die Gesangspädagogin auf ihrer Internetseite.

Gesucht werden Schüler, die im August in die vierte Klasse gehen, jetzt also die dritte Klasse besuchen. Die Köthener Bachgesellschaft hofft, dass 200 Kinder zusammenkommen. Sie treten am 30. August um 17 Uhr in der Jakobskirche auf.

Die Kinder werden gemeinsam mit ihren Lehrern mehrere Werke des Komponisten lernen und dabei nicht nur einiges über die Barockzeit erfahren, sondern auch ihre eigene Singstimme entdecken. „Die Lehrer lernen durch Fortbildung und Coaching den richtigen Umgang mit der Kinderstimme und erhalten viele Tipps für das Singen im Schulalltag“, informiert Friedhilde Trüün zum Projekt.

Schulklassen können sich unter [email protected] anmelden.