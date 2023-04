Geldstrafe nicht bezahlt Kontrolle am Bahnhof Köthen - Mutter rettet 25-jährigen Dieb vor einer Haftstrafe

Einen per Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau gesuchten 25-Jährigen hat die Bundespolizei am Donnerstag am Bahnhof in Köthen aufgegriffen.