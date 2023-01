Konsequenzen bleiben mit Auslaufen der Regelung aus - 366 Verfahren waren in Anhalt-Bitterfeld eröffnet worden

Paragraph 20a des Infektionsschutzgesetzes - die einrichtungsbezogene Impfpflicht - bleibt ohne Konsequenzen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld hatte in 536 Fällen nachgehakt.

Köthen/MZ - 536 Frauen und Männer, die zum Beispiel in stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern oder Arztpraxen beschäftigt sind, hat das Gesundheitsamt des Landkreises Anhalt-Bitterfeld in den vergangenen Monaten offiziell zu ihrem Impfstatus befragt. Anlass war die zu Jahresbeginn 2022 eingeführte einrichtungsbezogene Impfpflicht - verankert in Paragraph 20a des Infektionsschutzgesetzes. Zum 31. Dezember 2022 ist diese Regelung nun ausgelaufen.