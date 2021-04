Können steigende Straßenreinigungsgebühren in Köthener Ortsteilen noch verhindert werden?

Köthen - Mit diesem Ausgang hatte wohl selbst Bernd Hauschild nicht gerechnet. Der Stadtrat hat der Stadtverwaltung und damit dem Oberbürgermeister die kalte Schulter gezeigt. Die Räte haben das eigentlich gescheiterte Bürgerbegehren der Einwohner der Köthener Ortsteile Merzien, Zehringen und Dohndorf betreffs der maschinellen Straßenreinigung nicht für gescheitert erklärt, sondern sich demonstrativ auf die Seite der Bürger gestellt und diesen damit eine zweite Chance ermöglicht.

Als Sprecher der Bürgerinitiative hatte Sven Wienicke noch einmal Gelegenheit, zum Anliegen der Einwohner im Stadtrat Stellung zu nehmen. Und dies tat er mit wohl gewählten Worten und Fakten, die bis dahin offensichtlich nicht allen Räten bekannt und überzeugend waren.

„Die Corona-Pandemie hat uns richtig ausgebremst. 2.000 Unterschriften in drei kleinen Ortsteilen zusammen zu bekommen, das ist unmöglich. Dazu braucht man auch die Unterstützung der Bürger von Köthen, doch für die sind die Ortsteile immer noch recht weit weg“, erklärte Wienicke.

Im November letzten Jahres hatte der Stadtrat beschlossen mehrere Straßen künftig maschinell reinigen zu lassen

Ein Blick zurück. Im November letzten Jahres hatte der Stadtrat beschlossen, die Straße der DSF in Merzien, die Straße der Freundschaft in Zehringen und die Köthener Straße in Dohndorf künftig maschinell reinigen zu lassen und stufte sie von der Reinigungsklasse III in die Klasse II ein. Damit wären Straßenreinigungsgebühren fällig geworden.

Das wollten die Einwohner nicht und sammelten Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Allerdings schafften sie nur 754 der geforderten 2.000 Unterschriften. Außerdem führte die Verwaltung ins Feld, dass ein Bürgerbegehren gegen eine kommunale Abgabe unzulässig und den Eigentümern aufgrund des enorm gestiegenen Verkehrsaufkommens nicht zumutbar sei.

Die Stadträte folgten der Argumentation nicht und fordern damit den Widerspruch des Oberbürgermeisters heraus, weil mit diesem Beschluss gegen gesetzliche Regelungen verstoßen wird. Allerdings will auch Hauschild noch einmal über das Problem reden. „Wir haben seinerzeit die Bürgerinitiative darin beraten, wie ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen ist, welche gesetzlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen und wie hoch die Hürden sind. Wir haben mit ihnen aber nicht über das Problem an sich geredet“, sagt Hauschild am Tag nach dem Stadtrat.

„Ich werde mich noch einmal mit den Leuten von der Bürgerinitiative zusammensetzen und darüber beraten, wie wir künftig mit dem Thema Straßenreinigung umgehen werden, wie mit Landesstraßen und Verkehrssicherheit. Denn wenn jemand dem Stadtrat glaubhaft versichert, dass mehr als 70 Prozent der betroffenen Einwohner hinter der Bürgerinitiative stehen, dann wäre es fahrlässig, dies nur aus formal juristischen Gründen zu ignorieren“, so der OB gegenüber der MZ. (mz/Karl Ebert)