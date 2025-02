Beschluss im Stadtrat Kompromiss gefunden - Warum die Stadt Köthen 50.000 Euro für die Grünpflege im Schlosspark bezahlt

Im Jahr 2024 hatte es Probleme vor Veranstaltungen gegeben, in einem Fall musste das hohe Gras in Eigenregie gemäht werden. Jetzt gibt es eine Einigung in Sachen Schlosspark Köthen.