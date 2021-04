Kommt für Köthen im Mai ein Millionen-Regen?

Köthen - „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“ Diese Redewendung erinnert zwar an das Mittelalter. Denn damals mussten sich Bauern mit ihrem Getreide bei den Mühlen anstellen, um das Korn mahlen zu lassen. Und wer als Erster zur Mühle kam, dessen Korn wurde natürlich auch zuerst gemahlen. Die Redewendung trifft aber auch heute noch wie die Faust aufs Auge zu, wenn man im Stadtrat von Köthen letzte Woche genau hingehört hat.

Eigentlich waren die Mitglieder zusammen gekommen, um den ersten Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 zu beschließen, damit auch die Nebenanlagen rund um die Prosigker Brücke zügig in Angriff genommen werden können.

Bereits im Mai soll auf einem Sonder-Stadtrat ein zweiter Nachtragshaushalt beschlossen werden

Doch über diesen ersten Nachtragshaushalt war noch gar nicht abgestimmt, da überraschte Oberbürgermeister Bernd Hauschild mit der Aussage, dass man wahrscheinlich bereits im Mai auf einem Sonder-Stadtrat den zweiten Nachtragshaushalt werde beschließen müssen. Einige Räte rieben sich verwundert die Augen, doch als Hauschild die Begründung dafür lieferte, verstummten einige seiner Kritiker zunächst einmal.

Am Tag der Stadtratssitzung hatte die Investitionsbank von Sachsen-Anhalt verkündet, dass der erste Antrag überhaupt für das Programm Sachsen-Anhalt „REVIER 2038“ bei ihr eingegangen sei. „Die Stadt Köthen will eine etwa 90 Hektar große Fläche an der Bundesstraße 6n zu einem nachhaltigen Industrie- und Gewerbestandort ausbauen.

Damit soll der Wirtschaftsstandort Köthen im Revier gestärkt, Unternehmen aus Zukunftsbranchen angesiedelt und Arbeitsplätze neu geschaffen werden.“ IB als auch Landesregierung stimmten damit dem auf der Prioritätenliste der Stadt Köthen auf Platz eins stehenden Projekt für den Strukturwandel zu.

Mit der Zusage aus Magdeburg ist natürlich viel Arbeit verbunden

Bereits im Laufe des Monats Mai erwartet OB Hauschild den Fördermittelbescheid des Landes über eine Summe von 15 Millionen Euro. Und weil das Projekt zu 90 Prozent gefördert wird, benötigt es den zweiten Nachtragshaushalt für die zehn Prozent Eigenanteil von 1,5 Millionen Euro. Für das Jahr 2021 hatte der Stadtrat ja bereits 4,75 Millionen Euro für projektvorbereitende Kosten und Grunderwerb im Haushalt eingestellt.

Mit der Zusage aus Magdeburg ist natürlich viel Arbeit verbunden. „Ich weiß“, sagt Hauschild. „Aber ich habe ganz frech einmal behauptet, dass wir am weitesten mit der Vorbereitung unseres Projektes sind und das hat sich ausgezahlt.“ Der Stadtrat hatte im Vorfeld bereits eine feste Anstellung und drei über Fördermittel zu bezahlende befristete Stellen für die Begleitung der Projekte genehmigt. Doch so schnell ist auch das nicht umsetzbar.

„Unser Ziel ist es, dass das Gewerbegebiet im Jahr 2024 steht“

„Wir werden vorerst alle Arbeiten in den vorhandenen Strukturen erledigen. Den Fördermittelantrag für die befristeten Stellen haben wir gerade abgeschickt. Die Festanstellung werden wir frühestens im September besetzen. Deshalb haben wir jetzt eine hausinterne Arbeitsgruppe gebildet, die am 29. April erstmals zu einer Beratung zusammen kommen wird“, erläutert Hauschild den weiteren Werdegang der Dinge.

„Unser Ziel ist es, dass das Gewerbegebiet im Jahr 2024 steht. Geht der Weiterbau der B 6n bis dahin auch so weit voran, wäre das sehr hilfreich“, sagt Hauschild. (mz/Karl Ebert)