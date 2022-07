Kollision zweier Pkw - Zweijähriges Kind bei Unfall in Köthen verletzt

Köthen/MZ - Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro sind Resultat eines Unfalls, der sich am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in Köthen ereignet hat. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld kollidierten zwei Pkw in der Friedrich-Ebert-Straße.

Eine 52-jährige Fahrzeugführerin eins Pkw Mercedes-Benz befuhr zuvor die Friedrich-Ebert-Straße aus Richtung Stadtmitte in Fahrtrichtung Merzien. Eine 24-jährige Fahrerin eines Pkw Opel war indes in der Kastanienstraße aus Richtung Kreisverkehr kommend in Fahrtrichtung Bahnhof unterwegs.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Eine 21-jährige Frau und ein zweijähriges Kind im Opel wurden infolge des Verkehrsunfalls leicht verletzt.