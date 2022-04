Neubau ist geplant Kollegin geht in Ruhestand, 150 Patienten am Tag - Arztpraxis in Gröbzig will expandieren

Nachdem eine Hausärztin Ende 2021 in Rente gegangen ist, wird es eng in Gröbzig. Auch, weil viele Patienten aus anderen Orten und dem benachbarten Salzlandkreis kommen. Was Andreas und Ulrich Petri vorhaben