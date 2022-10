Am 20. September dieses Jahres hatte sich der Köthener Stadtrat einstimmig entschieden, der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ beizutreten.

Die regelrechte Invasion von Tempo-30-Schildern in der Halleschen Straße in Köthen hat die Gemüter der Stadträte schon oft erregt.

Köthen/MZ - Es verging in Köthen in diesem Jahr kaum eine Sitzung des Stadtrates, in der die Straßen der Stadt und die Tempo-30-Zonen kein Thema waren. Spätestens unter dem Punkt Anfragen und Anregungen der Stadtratsmitglieder wurden Fragen gestellt oder wurde nachgehakt, wo Antworten zu bereits früher gestellten Fragen denn nun bleiben.