Die Polizei in Köthen ist auf der Suche nach einem Computerbetrüger, der einen Rentner um eine größere Summe gebracht hat.

Betrug in Köthen

Köthen/DUR. - Seit Ende Februar ermittelt die Polizei Anhalt-Bitterfeld wegen eines Computerbetruges.

Am 28. Februar 2024 informierte demnach die Mitarbeiterin einer Bankfiliale in Köthen die Polizei darüber, dass ein 88 Jahre alter Mann mehrere unberechtigte Abhebungen von seinem Konto festgestellt hatte. Der Gesamtschaden lag dabei im hohen vierstelligen Bereich, so die Beamten.

So sieht der gesuchte Computerbetrüger aus Köthen aus. Foto: Polizei

Bisherige Ermittlungen führten laut Polizei nicht zur Identifizierung des unbekannten männlichen Täters.

Das Bildmaterial zeige den Mann im Zeitraum vom 31. Januar bis 3. Februar 2024 bei Bargeldabhebungen an Automaten in Köthen, Brehna und Sandersdorf. Durch die Veröffentlichung des Bildmaterials erhoffen sich die Ermittler Hinweise zum Aufenthaltsort und zur Identität der Person.

Wer kennt diesen Computerbetrüger? Foto: Polizei

Wie der Unbekannte in den Besitz der Geldkarte kam, sei derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Dieser Mann hat laut Polizei einen 88 Jahre alten Mann aus Köthen um Geld betrogen. Foto: Polizei

Hinweise nimmt das Polizeirevier Köthen unter der Telefonnummer 03496/4260 entgegen.