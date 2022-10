Knapper und nun auch teurer - Apotheken in Köthen haben mit Lieferengpässen zu kämpfen

Ob Nasenspray, Schmerzmittel, Hustensaft oder Blutdrucksenker: Immer wieder sind bestimmte Medikamente nicht lieferbar. Was Köthener Apotheker dazu sagen.

Köthen/MZ - Ob Nasenspray, Schmerzmittel, Hustensaft oder Blutdrucksenker: Immer wieder sind sie nicht lieferbar. Gerade bei Schmerzmitteln und Erkältungsmitteln gibt es momentan Probleme. „Das gab es in dem Sinne früher nicht“, sagt Ulrich Nachtsheim, Inhaber der Pluspunkt-Apotheke Johann Sebastian Bach am Holzmarkt in Köthen.