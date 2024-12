In Edderitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat es am Morgen des vierten Advent, 22. Dezember, einen tödlichen Unfall gegeben.

Edderitz/MZ. - In Edderitz im Landkreis Anhalt-Bitterfeld hat es am Morgen des vierten Advent, 22. Dezember, einen tödlichen Unfall gegeben. Dieser ereignete sich am Sonntag gegen 5.55 Uhr in der Köthener Straße in Edderitz.

Nach Angaben der Polizeiinspektion in Dessau-Roßlau hatte der 60-jährige Fahrer eines Kleintransporters Renault die K 2075 von Pilsenhöhe in Richtung Edderitz befahren. Nach dem Passieren des Ortseinganges von Edderitz kam das Fahrzeug in der Köthener Straße dann aus bisher nicht geklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Rettungskräfte erlag der Mann noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Der 60-Jährige war nach Angaben der Polizei im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wohnhaft. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.