Kleintransporter gegen VW - Zwei Verletzte und 7.500 Euro Schaden bei Unfall in Drosa

Der Unfall hat sich am Montag gegen 11.30 Uhr ereignet.

Drosa/MZ - Hoher Sachschaden und zwei verletzte Personen sind Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag in Drosa ereignet hat.

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge, befuhr eine 24-Jährige gegen 11.30 Uhr mit einem Kleintransporter die Straße Zum Tennisplatz in Richtung Am Weinberg. Im Kreuzungsbereich Maxdorfer Straße missachtete sie eine vorfahrtsberechtigte 32 Jahre alte VW-Fahrerin, die auf der Maxdorfer Straße in Richtung Köthen unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, wobei die Gesamtschadenshöhe auf etwa 7.500 Euro geschätzt wird.

Beide Fahrerinnen trugen leichte Verletzungen davon. Sie wurden durch Rettungskräfte in umliegende medizinische Einrichtungen gebracht und dort ambulant ärztlich versorgt.