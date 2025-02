Der Schreck war groß: Am Freitagmittag ist in Köthen ein Fahrstuhl stecken geblieben.

Kleinkinder stecken ohne Eltern im Fahrstuhl fest - Köthener Feuerwehr in Ärztehaus gefordert

Schreck am Freitag

Köthen/MZ/sgr. - Zwei Kleinkinder aus einem Fahrstuhl befreit, das haben Feuerwehrleute in Köthen. Der Aufzug eines Ärztehauses in der Bernburger Straße steckte Einsatzleiter Yves Kluge zufolge am Freitagmittag plötzlich fest.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Köthen mussten ihn manuell herunterlassen, um die beiden Kinder herausholen zu können. Dafür gibt es spezielle Vorrichtungen, die bedient werden können. „Die Kinder waren allein im Aufzug“, kritisiert der Einsatzleiter.