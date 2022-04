Bildung und Erziehung Kitastreik in Köthen am Mittwoch: Diese Einrichtungen sind betroffen

Die Gewerkschaft GEW Sachsen-Anhalt hat ihre Mitglieder in kommunalen Kindertagesstätten in Köthen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Damit möchte die Gewerkschaft den Druck auf die kommunalen Arbeitgeberverbände in aktuellen Tarifverhandlungen erhöhen.