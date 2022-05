Wulfen/MZ - Die neue Kita in Wulfen nimmt Formen an. Nur noch letzte Arbeiten am Dachstuhl werden von der Firma Herlau erledigt, bis dann am 20. Mai Richtfest gefeiert werden kann.

Ein moderner ebenerdiger Neubau in der Fabrikstraße soll das alte Domizil der Kita „Sandmännchen“ mit engen und steilen Treppenaufgängen über mehrere Etagen ersetzen. Baustart war im Oktober letzten Jahres