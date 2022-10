Denis Römbach hat 2013 als Tagesvater in Köthen angefangen. Im Sommer ist er mit „Pfiffikus“ ins frühere Lindencafé gezogen. Was sich dort verändert hat. Auf welches Konzept Römbach nun setzt.

Köthen/MZ - Paula, die junge Dame mit dem hübschen Füchschenkleid, hat es sich auf dem Teppich vor ihrem Bettchen gemütlich gemacht. Und ruft nach Denis. Denis Römbach soll ein Buch mitbringen und eine Geschichte vorlesen. „So machen wir das mittags immer.“ Jetzt ist es gerade kurz nach neun. „Du willst wohl schon schlafen?“ Nein, das will die Zweijährige auf keinen Fall. Sie will einfach nur wissen, warum Fredo, das Schaf, so ungern Zähne putzt.