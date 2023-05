Einkaufsmarkt in der Halleschen Straße Kinder stehlen in Köthen Sammelkarten - Verkäuferin erwischt beide beim Auspacken vor dem Laden

Die Mitarbeiterin eines Ladens in der Halleschen Straße in Köthen hat am Donnerstag zwei acht und neun Jahre alte Kinder beim Diebstahl von Sammelkarten ertappt.