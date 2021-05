Kinder der Kita in Drosa schaffen ein Paradies für Bienen

Die Kita Drosa hat am Dienstag zahlreiche Blumensamen auf dem Freiheitsplatz verteilt. Hier soll ein Haltepunkt für Touristen entstehen.

Drosa - „Das muss ganz dünn gesät werden“, ruft Ilona Caesar von der Kita Drosa (Osternienburger Land) den Kindern zu. Am Dienstag versammelten sich zahlreiche Kinder vor dem Freiheitsplatz in Drosa. Auf der kleinen Grünfläche soll mit Hilfe von Blumensamen eine bunte Blühwiese für Bienen entstehen. „Ein grüner Punkt auf einem doch so grauen Platz soll geschaffen werden“, formuliert es Torsten Lorenz, Ortsbürgermeister von Drosa treffend.

Bislang war die Fläche unbenutzt, diente meist nur als Wendepunkt für Fahrzeuge. Das soll sich nun ändern. „Es soll eine Art Rastplatz für Radfahrer und Touristen entstehen“, wünscht sich Lorenz. Eine Bank und eine Tafel mit Informationen und Geschichte über den Ort sollen dazu noch aufgebaut werden. Auch große Baumstämme sollen hier ihren Platz finden, damit keiner mehr über die Fläche fährt.

Die Kinder hatten sichtlich Spaß an ihrer Aufgabe. „Für die Kinder ist es auch einmal etwas Abwechslung zur der derzeitigen Situation“, erklärt Lorenz. Emsig verteilten sie die Samen auf der Fläche. Diesen gab es als Spende von der Köthen Energie.

Einige Anwohner brachten dann noch einmal Nachschub an Samen. Auch die wurden mit auf die Wiese gestreut. Ringelblumen, Kornblumen und Mohn werden hier nach einiger Zeit dann blühen. „Es ist eine schöne Aktion für die Kinder. Es passt auch gut, da wir das Thema gerade im Kindergarten behandeln“, erklärt die Erzieherin.

Da hier später einmal eine Oase für Bienen entstehen soll, dürfen die Hauptakteure natürlich nicht fehlen. Imkerin Sigrid Laue aus Drosa hat dafür einen Bienenschaukasten bereit gestellt. „Habt ihr schon einmal Honig gegessen?“, fragt Raik Elze vom Bauamt der Gemeinde Osternienburger Land und öffnet den Schaukasten. Die Kinder sind sichtlich aufgeregt, als sie die herumschwirrenden Bienen sehen. Sofort wird nach der Königin Ausschau gehalten. „Die, mit dem blauen Punkt ist die Königin“, haben die Kinder gelernt. Gefunden ist sie zwischen den hunderten von Bienen aber recht schnell.

Einige der Kinder haben sich passend zum Anlass als Bienen verkleidet - on top gab es auch noch ein Bienenlied und eine kleine Tanzeinlage für die Anwesenden. „Das haben wir sonst immer zum Heimatfest vorgetragen“, erklärt Ilona Caesar.

Das nächste Projekt mit den Kindern hat der Ortsbürgermeister schon in Planung. „Zeitnah wollen wir mit ihnen eine alte Bushaltestelle bemalen, damit diese wieder erstrahlt“, erklärt Lorenz. So soll nach und nach der Ort verschönert werden. (mz)