Keyless-Diebe schlagen in Köthen zu - Unbekannte stehlen Toyota von einem Wohngrundstück

Köthen/MZ. - Einen weißen Pkw der Marke Toyota, der ordnungsgemäß gesichert und verschlossen auf einem Wohngrundstück in der Geuzer Straße in Köthen abgestellt war, haben Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag gestohlen. Der Zeitwert des Fahrzeugs wurde mit rund 20.000 Euro angegeben.

Das Fahrzeug verfügt über eine Keyless-Funktion. Daher geht die Polizei derzeit davon aus, dass die Diebe dieses Schließsystem überwanden.

Die Polizei empfiehlt zum Schutz vor Diebstahl, das Fahrzeug nachts – wenn möglich – in einer verschlossenen Garage abzustellen, das Keyless-Schließsystem zu deaktivieren oder die Fahrzeugschlüssel nicht in der Nähe der Haustür zu deponieren beziehungsweise in abgeschirmten Behältern aufzubewahren, die Funksignale unterbinden.