„Andacht im Kerzenschein“ Kerze im Fenster als Zeichen - Eltern erinnern in Köthen an verstorbene Kinder

Jedes Jahr am zweiten Sonntag im Dezember entzünden Menschen weltweit um 19 Uhr eine Kerze und schicken so ein Leuchten um die Welt, um an alle verstorbenen Kinder zu erinnern. Auch in Köthen gibt es am dritten Advent ein besonderes Angebot.