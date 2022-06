Kein Material und täglich neue Preise: Schulsanierung in Köthen ein dreiviertel Jahr im Verzug

Lothar Banisch (re.) erklärt den Ausschussmitgliedern um Chef Bernhard Northoff (li.) den Stand der Bauarbeiten in der „Völkerfreundschaft“.

Köthen/MZ - Von außen macht die Sekundarschule „Völkerfreundschaft“ am Köthener Wasserturm bereits einen neuen und flotten Eindruck. Die fast vollständig angebrachte Fassade und die neuen Sonnenschutzfenster machen schon etwas her. Erst recht, wenn das Gerüst dann gefallen ist. Doch wie sieht es innen aus in jenem Gebäude, das seit dem Sommer 2019 eine große Baustelle ist?