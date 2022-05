Kein Bock mehr auf Schule? In Anhalt-Bitterfeld schwänzen Jugendliche vermehrt den Unterricht

Köthen/Bitterfeld/MZ - Zwar findet an den Schulen in Sachsen-Anhalt derzeit Unterricht nach Plan statt – in Präsenz. Doch nicht alle Kinder und Jugendlichen erscheinen zum Läuten in den Klassenräumen. Tatsächlich mehren sich Berichte, nach denen die Anzahl der Schulverweigernden seit den Schulschließungen infolge der Pandemie gestiegen ist.