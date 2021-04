Kehrmaschine fährt in Köthen jetzt mehr Straßen an

Köthen - In der letzten Woche erregte das Thema Straßenreinigung noch die Gemüter im Stadtrat von Köthen. Gerade was die neue Einstufung bei der Reinigung von Straße der Freundschaft in Zehringen, Straße der DSF in Merzien und Köthener Straße in Dohndorf betrifft. Ab dieser Woche macht die Stadt nun ernst und lässt auch diese drei Straßen - neben anderen, die in das Programm aufgenommen wurden - erstmals maschinell reinigen.

„Hierbei handelt es sich hauptsächlich um Straßen mit hoher Verkehrs- und Parkdichte. Weil es für Anlieger aus Sicherheitsgründen unzumutbar und auf Grund von Dauerbeparkung schlichtweg nicht möglich ist, der wöchentlichen oder 14-tägigen Straßenreinigungspflicht nachzukommen, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 5. November 2020 beschlossen, diese Straßen künftig ebenfalls maschinell reinigen zu lassen“, teilt Stadtsprecherin Caroline Hebestreit mit.

Schilder weisen auf neues Halteverbot in den betroffenen Straßen hin

Damit soll auch sichergestellt werden, dass Straßeneinläufe zur Regenentwässerung, die sich durch mangelnde Reinigung in der Vergangenheit schnell zugesetzt und besonders bei Starkregenereignissen zu Abflussproblemen geführt haben, regelmäßig gereinigt werden können.

Mit dem Einsatz einer zusätzlichen Kehrmaschine der Kreiswerke Anhalt-Bitterfeld für die neuhinzugekommenen Straßen, sind auch neue Verkehrsschilder aufgestellt worden, um die Verkehrsteilnehmer auf die entsprechend neuen Halteverbote hinzuweisen. „Das heißt, dort kann nun je nach Beschilderung zeitweise nicht mehr gehalten werden“, so Hebestreit. Das jeweils ausgewiesene Halteverbot ist den gesamten angegebenen Zeitraum zu beachten, da im Anschluss an die Kehrmaschine Reinigungsarbeiten an den Straßeneinläufen sowie Baumpflegearbeiten durchgeführt werden. (mz/keb)