Umwelt Kaum Regen im Altkreis Köthen: Wald und Landwirtschaft leiden unter Trockenheit

In Köthen und Umgebung hat es in diesem Jahr bislang viel zu wenig geregnet. Der März war der regenärmste seit über 100 Jahren. Darunter leiden Wälder und Landwirtschaft. Was sich der Trockenheit entgegensetzen lässt.