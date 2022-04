Kauf im August 2021 - Sieben-Tage-Adventisten beziehen neues Gemeindezentrum in Köthen

In der Friedrichstraße 34 in Köthen hat die Gemeinde nun mehr Platz für die Gottesdienste.

Köthen/MZ - Endlich mehr Platz und mehr Gestaltungsmöglichkeiten - das hat sich Johannes Köhler, Gemeindeleiter der Sieben-Tage-Adventisten, sehnlich gewünscht. Mit dem neuen Gemeindezentrum in der Friedrichstraße in Köthen ist dieser Wunsch nun in Erfüllung gegangen. Am Samstag war es so weit: Die neuen Räume konnten endlich in Augenschein genommen werden. Rund 30 Leute waren zur Eröffnung gekommen.