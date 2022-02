Katalysatoren ausgebaut - Gleich fünf Autos in einer Nacht in Köthen betroffen

Köthen/MZ - Insgesamt fünf Pkw der Hersteller Volkswagen, Seat und Mitsubishi wurden laut Angaben aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld in den Nachtstunden vom Samstag, 19. Februar, zum Sonntag, 20. Februar, durch bislang unbekannte Täter beim Ausbau der Katalysatoren teils erheblich beschädigt.

Die Fahrzeuge waren in Köthen in der Anhaltischen Straße sowie in deren unmittelbarer Nähe geparkt. Offenbar zielgerichtet trennten der oder die Täter die Katalysatoren mit Hilfe mitgebrachter Werkzeuge von der Abgasanlage und entwendeten diese. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ungefähr 2.500 Euro.