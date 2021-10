Karnevalisten hissen Fahnen am Rathaus - So wird der 11.11. in diesem Jahr in Köthen gefeiert

Köthen/MZ - Traditionell kurz vor Beginn der närrischen Zeit am 11.11. haben am Dienstag die Köthener Karnevalsvereine Kukakö, Keethner Spitzen und Fantasia ihre Fahnen vor dem Rathaus im Beisein von Oberbürgermeister Bernd Hauschild aufgezogen.

In gemeinsamen Gesprächen vorab haben sich Vereine und Stadt darauf verständigt, am 11. November keine Marktbühne aufzustellen und auf ein Programm zu verzichten. „Wir wollten keine Einzäunung des Marktplatzes, weil wir dann auch für die Sicherheit hinter dem Zaun verantwortlich gewesen wären. Und das ist kaum zu kontrollieren“, sagte Hauschild.

Die Schlüsselübergabe im Rathaus dagegen soll stattfinden - unter 2G-Regeln. Ansonsten planen alle drei Vereine eine ganz normale Session. Die beginnt für den Kukakö mit dem Senatsball, für die Spitzen mit dem Lumpenball am 13. November. Fantasia feiert wie immer an den drei Wochenenden vor Rosenmontag in Großbadegast.