Brauchtum in Sachsen-Anhalt Karneval nähert sich seinem Höhepunkt - Umzüge in Köthen, Gröbzig und Görzig

Mit ihren Umzügen lassen die Karnevalsvereine aus Köthen und Umgebung am Samstag, Sonntag und natürlich auch am Montag die fünfte Jahreszeit ausklingen. Wo ist was los?